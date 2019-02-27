Взрыв прогремел в одной из квартир многоэтажного дома в Таразе, погибли двое человек, передает  Tengrinews.kz. Фото с сайта Tengrinews.kz Взрыв произошел утром 27 февраля в 9-м микрорайоне. По данным ДЧС Жамбылской области, из дома были эвакуировано 300 человек. Как сообщают очевидцы, перекрытия между первым, вторым и третьим этажами разрушены. Другие подробности пока неизвестны. Как сообщили в городской больнице №1 Тараза, каретами скорой помощи с места обрушения были доставлены четыре пострадавших. Всем им оказана помощь, они отпущены домой. Позже стало известно, что в Жамбылскую областную детскую больницу доставлен один ребенок с травмами головы. Ему делают операцию. Между тем, как сообщает Nur.kz, причиной взрыва стало неосторожное обращение с газовым оборудованием. В результате взрыва погибли мужчина и девушка. Погибшему мужчине было 40-45 лет, девушке - 20-25 лет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.