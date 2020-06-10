Иллюстративное фото из архива "МГ" С 10 июня в Казахстане смягчат карантинные меры на железнодорожных вокзалах и в поездах, сообщил главный государственный санитарный врач на транспорте Садвакас Байгабулов. Провожающих будут пускать в здания вокзалов. С 10 июня запрет на допуск отменён, но при этом необходимо строго соблюдать социальную дистанцию, масочный режим, ограничивать движение пассажиров между вагонами и их скопление, проводить усиленную дезинфекцию. Как и прежде, граждане смогут войти в здание железнодорожных вокзалов только после проведения бесконтактной термометрии, сообщил Садвакас Байгабулов. Возобновляется работа вагонов-ресторанов и вагонов-баров. Работа вагонов-ресторанов в пассажирских поездах (электропоездах) будет организована способом доставки по предварительному заказу пассажиров, при условии строгого соблюдения санитарно-дезинфекционного режима. Почему ограничения снимают. Со дня возобновления внутреннего регулярного железнодорожного сообщения более 100 тысяч пассажиров прошли анкетирование. Случаев заражения коронавирусной инфекцией среди пассажиров не зарегистрировано, отметил Садвакас Байбагулов. В случае несоблюдения пассажирами санитарно-карантинных мер они будут вновь ужесточены. В Казахстане возобновили железнодорожное сообщение 1 июня.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.