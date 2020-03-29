Кроме того актюбинцев просят не выходить на улицы без острой необходимости.
Иллюстративное фото из архива "МГ"
Сообщение оперативного штаба при акимате Актюбинской области появилось на сайте coronavirus2020.kz.
- Уважаемые актюбинцы! В целях предупреждения дальнейшего распространения коронавирусной инфекции Постановлением Главного государственного санитарного врача Актюбинской области от 29 марта 2020 года на территории Актюбинской области и города Актобе осуществляется санитарно-противоэпидемиологические мероприятия и вводятся особые условия хозяйственной и иной деятельности для физических и юридических лиц с 00:00 часов 31 марта 2020 года.
В соответствии с Постановлением:
1. Запрещается въезд и выезд всех видов автотранспортных средств и граждан на (из) территории Актюбинской области и города Актобе, за исключением транзитного автотранспорта, а также автотранспорта с продовольственными товарами, лекарственными средствами и медицинскими изделиями, производственными товарами и материалами для обеспечения бесперебойного функционирования и жизнедеятельности промышленных, сельскохозяйственных предприятий Актюбинской области и города Актобе.
2. Руководителям государственных органов и организаций, а также юридическим лицам независимо от форм собственности, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам (собственникам и арендаторам объектов массового скопления людей) рекомендуется перевести работников на дистанционный режим работы, при наличии к этому технических и организационных возможностей.
3. Приостанавливается деятельность:
- всех государственных и частных садов;
- крупных торговых центров (за исключением находящихся в них продуктовых магазинов и аптек), парков, зоомагазинов, банных комплексов (в том числе отдельные кабинки), санаторно-курортных объектов, салонов красоты, парикмахерских, саун и массажных кабинетов, бильярдных залов, компьютерных, интернет-клубов, игровых залов, боулинг-центров, букмекерских контор, лото, спортивных комплексов (кружки, секции), футбольных полей, центров развития детей и других объектов с массовым скоплением людей;
- продовольственных, скотных, автомобильных, вещевых, строительных рынков;
- ярмарок продовольственных товаров;
- свадебных салонов, залов торжеств;
- магазинов по продаже и ремонту мобильных (сотовых) телефонов.
4. Супермаркетам, гипермаркетам, объектам общественного питания (кафе, рестораны, бары, столовые и другие) приостановить работу, за исключением обслуживания в круглосуточном режиме на вынос и доставку заказов без посещения гражданами помещений таких предприятий.
5. Жителям Актюбинской области и города Актобе:
- ограничить выход из жилья без крайней необходимости, за исключением приобретения продовольствия, предметов первой необходимости, лекарственных средств и медицинских изделий, обращения за медицинской помощью;
- ограничить передвижение группами не более трех человек, за исключением членов семьи;
- гражданам в возрасте старше 65 лет соблюдать режим самоизоляции.
6. Правоохранительным органам обеспечить неукоснительное исполнение всеми физическими и юридическими лицами независимо от форм собственности данного Постановления.
7. По всем вопросам просим обращаться в Call-центр по номеру 906-606.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 29 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 271. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
