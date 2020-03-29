Менеджер по рекламе приехала из Атырау в Уральск 27 марта.
Сегодня, 29 марта, стало известно, что наша коллега, внештатный сотрудник "МГ"(работает дистанционно), заразилась коронавирусной инфекцией. Алия работает в Уральске, также ведёт клиентов в Атырау.
24 марта Алия на личном автотранспорте выехала из Уральска в Атырау, 27 марта вернулась домой.
- Утром 28 марта у меня резко поднялась температура и возникла слабость. Понимая, что это одни из возможных признаков коронавируса, и что я могла потенциально подхватить вирус в Атырау, сама позвонила по номеру 1406 и рассказала о состоянии здоровья. Мне сказали звонить в 103. Я так и сделала, оператору объяснила, что могу сама на личном транспорте приехать, ни с кем не контактируя. Мне ответили, чтобы я ехала в Кумыску (в бывшем санатории для туберкулезных больных открыли провизорный госпиталь – прим. автора). По приезде у меня взяли анализы, а сегодня утром сказали, что коронавирус подтвердился, – рассказала Алия.
Алия сейчас находится в шоковом состоянии. Ситуацию усугубила утечка её персональных данных.
- Уже к обеду мне стали звонить родные, друзья, коллеги, клиенты. Все были в курсе, и мне потом прислали эту рассылку со всеми моими данными. Зачем их распространили? Кто это сделал? Я как человек сознательный, зная о признаках заболевания, сама обратилась за помощью, а кто-то просто взял и разослал. Мне звонили из управления здравоохранения Атырауской области, я дала данные тех, с кем контактировала, причем в облздраве сказали, что будут аккуратно опрашивать, а сейчас мне звонят рекламодатели и говорят, что из-за меня их сейчас «дергают». Разве это правильно? Я ведь тоже от кого-то заразилась, – говорит Алия. - Я не преступник, я не преступала закон, я заразилась вирусом, который гуляет по всему миру. Так бывает во время эпидемии. Но меня теперь все клеймят! Из Атырау я вернулась сразу, как только узнала, что там появились случаи заражения коронавирусом, дороги были открыты, я проезжала через блок-посты.
Между тем в редакцию поступают звонки от наших партнеров-рекламодателей. Для них мы официально заявляем, что Алия вернулась из Атырау в Уральск 27 марта и ни с кем из коллег не контактировала. В редакции в последний раз она была 20 марта.
- Я намерена обратиться с заявлением в прокуратуру для возбуждения уголовного дела в отношении тех, кто распространил мои персональные данные в мессенждеры, – заявила Алия.
Редакция «МГ» поддерживает позицию Алии. На это короткое интервью по телефону Алия согласилась после многочисленных звонков по поводу её диагноза. Утечка информации нанесла Алие и её семье серьёзный урон. Мы призываем власти найти и наказать виновных в распространении врачебной тайны.
Напомним, первый случай
заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 28 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 271, из них два случая в ЗКО. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения
, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну
, но он не затронул грузовые перевозки
. Школьников и студентов распустили на каникулы
, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге
.
