Список контактных лиц установлен, уверяют санврачи. В ЗКО подтверждено два случая заражения коронавирусом Сегодня, 28 марта, в ЗКО было подтверждено два случая заражения коронавирусной инфекцией. - Обе жительницы области, одна из которых приехала из Саратова 24 марта. Она была взята под наблюдение и находилась дома. После того как почувствовала недомогание, была госпитализирована. Вторая жительница Уральска приехала из Атырау 27 марта. Коронавирус у нее подтвердили после госпитализации. В настоящее время список близко контактировавших с зараженными коронавирусом установлен. Они направлены на карантин. В домах проведена дезинфекция, также продолжается установление списка лиц, контактировавших с ними, - рассказал гласный санврач Мухамгали Арыспаев, добавив, что оба случая в регионе завезенные. В ЗКО 28 марта подтвердили два случая заражения коронавирусом. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 28 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 265. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге.  