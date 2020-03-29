В одном из случаев женщина приехала в Уральск из Атырау, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". У жительницы Уральска диагностировали коронавирусную инфекцию В социальных сетях стала распространяться информация о том, что в микрорайоне Строитель полицейские оцепили двор многоэтажного дома. Двор действительно оцеплен сотрудниками полиции, никого не пускают и не выпускают. Также в соцсетях пишут, что у жительницы двора подозревают коронавирус. - Довожу до вашего сведения о том, что 28 марта из Атырау прибыла женщина, которая с высокой температурой обратилась в провизорное отделение "Кумыска", где у нее был отобран анализ на коронавирус, который в последующем дал положительный результат, - говорится в рассылке. Также в мессенждерах жители ЗКО скидывают друг другу сообщения о том, что закрыты дороги в сторону Аксая и о том, что полицейские оцепили многоэтажный дом в пятом микрорайоне Аксая. Между тем дождаться комментариев от властей пока не удалось. Однако на сайте coronavirus2020.kz сообщает о двух подтвержденных случаях заражения коронавирусом. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 28 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 265. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. У жительницы Уральска диагностировали коронавирусную инфекцию У жительницы Уральска диагностировали коронавирусную инфекцию   У жительницы Уральска диагностировали коронавирусную инфекцию У жительницы Уральска диагностировали коронавирусную инфекцию У жительницы Уральска диагностировали коронавирусную инфекцию У жительницы Уральска диагностировали коронавирусную инфекцию Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА