На сегодняшний день в Атырауской области  подтверждено шесть случаев заражения коронавирусом, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Стало известно, с кем контактировали зараженные коронавирусом в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" - В соответствии с решением №8 Главного государственного санитарного врача Атырауской области от 29 марта 2020 года, на территории Атырау с 00.00 30 марта 2020 года будет объявлен карантин,  - сообщила пресс-служба Атырауского областного акимата. Как стало известно, в Атырау с 00.00 часов 30 марта будут введены ограничения: - по въезду и выезду из города; - ограничено время работы общественного транспорта; - будет остановлена деятельность сферы предоставления услуг (салоны красоты, сауны и т.д.). - закрываются строительные рынки, ТРЦ и торговые точки, не связанные с товарами первой необходимости, с сохранением возможности реализации товаров доставкой. - прекращается работа детских дошкольных учреждений. - В прежнем режиме работают продовольственные рынки и магазины, а также аптеки. Коммунальные, ремонтные службы, службы по очистке и дезинфекции будут работать без ограничений. На сегодняшний день в Атырауской области подтверждено шесть случаев заражения COVID-19, причем одна из них медсестра поликлиники, которая заразилась от пациентки. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 28 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 265. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.