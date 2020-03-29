Всего в Атырауской области подтверждено 6 случаев заражения коронавирусом.   По информации управления здравоохранения Атырауской области у четырех зараженных коронавирусом в Атырауской области в общей сложности был выявлен 21 контактный. Все прошли экспресс-тестирование на наличие коронавирусной инфекции. Анализы показали отрицательный результат. Они будут находится на карантине в течение 14 дней. Кроме того, отрицательным оказался тест на коронавирус у четырех медработников, которые брали кровь на анализ у зараженных Covid-19. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На утро 29 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 251. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  