На утро 29 марта зарегистрировано еще 22 случая заражения. Число зараженных коронавирусом в Казахстане достигло 251 Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается на сайте coronavirus2020.kz, на утро 29 марта зарегистрировано еще 22 случая заражения коронавирусной инфекцией в г. Нур -Султан - 16 случаев, в г. Алматы - 4 случая, в Атырауской области - 1 случай и в Кызылординской области - 1 случай. На сегодняшний день в стране подтверждены 251 случаев регистрации коронавируса, из них: - г. Нур-Султан – 151 случаев, - г. Алматы – 64 случаев, - Карагандинской области - 7 случаев, - Атырауской области - 6 случаев, - Акмолинской области - 6 случаев, - Жамбылской области - 3 случая, - г.Шымкент - 2 случая, - Восточно - Казахстанской области - 2 случая, - Алматинской области - 4 случая, Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 28 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 204. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.   ⚡️Актюбинской области - 1 случай, ⚡️ Северо - Казахстанской области - 1 случай, ⚡️Павлодарской области -1 случай, ⚡️Мангистауской области - 1 случай, ⚡️Кызылординская области - 2 случай.