В акимате Уральска пояснили, что закрывается въезд и выезд из области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В акимате Уральска опровергли слухи о закрытии города   В мессенджерах и соцсетях распространяется сообщение о закрытии Уральска. Жители города и области встревожены, они боятся выезжать за пределы населенных пунктов. Между тем в акимате Уральска распространяемую информацию опровергли. - Уважаемые жители города! Со вчерашнего дня распространяется недостоверная информация о закрытии города с 30 марта. Доводим до вашего сведения, что в связи с эпидемией  коронавируса пока не планируется закрытие города! Просим горожан верить официальным источникам информации. Кроме того, предупреждаем о наличии ответственности за распространение заведомо ложной информации, - сообщили в акимате Уральска. В акимате добавили, что данная карта разрабатывалась на случай введения карантина в городе. Как она попала в соцсети сейчас выясняет комиссия. Напомним, 28 марта власти ЗКО сообщили о закрытии въезда и выезда из области. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 29 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 251. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.