Об этом сообщается на странице акимата ЗКО в Instagram.  Стало известно, с кем контактировали зараженные коронавирусом в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Как стало известно, неизвестныев мессенджерах распространили информацию о зараженной коронавирусом жительнице ЗКО. - Департаментом полиции начато досудебное расследование по факту разглашения личных данных жительницы города Уральска, у которой подтвердился диагноз- коронавирусная инфекция (КВИ). Как известно женщина приехала с города Атырау, где находилась по работе, 28.03.2020 года она почувствовав характерные симптомы, обратилась за медпомощью. Женщина находилась в провизорном госпитале, размещенном в бывшем санатории «Кумыска». После подтверждения диагноза ее перевели в инфекционную больницу г.Уральска. В социальных сетях, а также посредством рассылки мессенжера WhatsApp была распространена информация о данном факте, где были указаны персональные данные пациентки, в том числе адрес местожительства. Эти незаконные действия являются уголовным правонарушением и подпадает под действие статьи 147 ч.5 УК РК "Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства РК о персональных данных и их защите", за которое предусмотрено наказание лишение свободы на срок до 7 лет. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР, досудебное расследование ведет УП г.Уральска, - говорится на странице акимата. Между тем в департаменте полиции предупреждают, личные данные граждан охраняются Конституцией РК и никто не имеет право на их разглашение. Виновные будут привлечены к уголовной ответственности. Ранее "МГ" писал о своей сотруднице, у которой подтвердили заражение коронавирусной инфекцией и чьи персональные данные распространили в мессенджерах. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 29 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 271. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.