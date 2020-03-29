Таким образом в регионе подтверждено 12 случаев заражения COVID-19.  Еще 6 случаев заражения коронавирусом выявлено в Атырауской области Иллюстративное фото из архива "МГ" Зарегистрировано еще 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в городе Нур-Султан - 1 случай, в городе Алматы - 3 случая, в Атырауской области - 6 случаев, в Алматинской области - 2 случая. На сегодняшний день в стране подтверждены 283 случая регистрации коронавируса, из них в г. Нур-Султан – 167 случаев, г. Алматы – 70 случаев, Карагандинской области - 7 случаев, Атырауской области - 12 случаев, Акмолинской области - 6 случаев, Жамбылской области - 3 случая, г.Шымкент - 2 случая, Восточно - Казахстанской области - 2 случая, Алматинской области - 6 случаев, Актюбинской области - 1 случай, Северо - Казахстанской области - 1 случай, Павлодарской области -1 случай, Мангистауской области - 1 случай, Кызылординской области - 2 случая, Западно-Казахстанской области - 2 случая, сообщается на сайте coranavirus2020.kz. Напомним, первый случай заражения коронавирусом в Казахстане был подтвержден 13 марта. На 29 марта число зараженных коронавирусной инфекцией достигло 283. Президент РК Касым-Жомарт Токаев ввел в республике режим чрезвычайного положения, который начал действовать 16 марта и продлится до 15 апреля 2020 года. Ограничен выезд и въезд в страну, но он не затронул грузовые перевозки. Школьников и студентов распустили на каникулы, все кинотеатры закрыли, а работу ТРЦ ограничили во времени. На поддержку предпринимателей государство выделило 300 млрд тенге. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.