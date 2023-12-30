Республиканскую трассу Онеге — Бисен — Сайхин, закрыли на капитальный ремонт в 2019 году. Тогда жителям сделали объезд по степи. Из-за осенних дождей проезд топило, в грязи застревали даже внедорожники. Сейчас же ситуация повторяется, из-за потепления дорога растаяла и превратилась в месиво. Автомобили застревают.

По словам местных жителей, 28 декабря восемь человек остались ночевать в степи. Так как якобы дежурные трактористы отключали телефон, а тем кому они дозванивались, говорили, что у них нет солярки.

Видео очевидцев

- Когда мы будем ездить по нормальным дорогам? Когда мы, выезжая из села, перестанем думать, доедем сегодня или нет? Почему к нам такое отношение? Почему мы должны "убивать" свои автомобили? - возмущаются сельчане.

Между тем, в национальной компании QazAvtoJol сообщили, что проезд по асфальтобетонному покрытию на 38 километрах открыт. Оставшиеся 12 километров откроют в следующем году.

- В связи с выпадением обильных осадков и резким повышением температуры в данном районе на данном отрезке дороги затруднено движение. Но подрядной организацией закреплена необходимая специальная техника для круглосуточного дежурства и при необходимости буксировки автотранспортных средств. При наступлений благоприятных погодных условий в обязательном порядке будут произведены соответствующие работы для обеспечения проезда, - сказано в сообщении.