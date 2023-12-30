Цены на рис, хлеб, молоко и яйца перестанут регулировать в Казахстане

Правительство Казахстана планирует отказаться от госрегулирования цен на социально значимые продовольственные товары, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства торговли и интеграции.

Правительство страны нацелено на поэтапное устранение государственного вмешательства в ценообразование на социально значимые продовольственные товары.

Как сообщается, первый этап планируется завершить к середине 2024 года, когда предполагается отказаться от установки максимальных цен на 9 продуктовых категорий. Среди них соль, мука, рожки, гречневая крупа, рис, хлеб, молоко, картофель, и куриные яйца (1-я категория) – продукты, на которые приходится стабильное 100% отечественное производство.

На втором этапе, запланированном к середине 2025 года, планируется полный отказ от установки максимальных цен на еще 10 категорий продуктов, таких как морковь столовая, лук репчатый, капуста белокочанная, масло подсолнечное, говядина (лопаточно-грудная часть с костями), мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей к ней мякотью), кефир 2,5% жирности в мягкой упаковке, масло сливочное (несоленое, не менее 72,5% жирности, без наполнителей и растительных жиров), творог (5-9% жирности), белый сахар-песок. Эти товары представляют собой продукты с импортозамещением на уровне 100%.

По словам представителей министерства, постепенный переход к отказу от госрегулирования цен позволит снизить влияние государства на рыночные отношения и повысить конкурентоспособность местных производителей. Они также подчеркнули, что данная инициатива необходима для обеспечения продовольственной безопасности страны. Предварительное информирование об отказе от госрегулирования цен рассматривается как мера предотвращения социальных напряжений и обеспечения населения достаточной информацией.

Министерство торговли намерено провести разъяснительную работу с оптовиками, производителями и реализаторами социально значимых продуктов в отношении отмены госрегулирования цен.