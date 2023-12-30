466 случаев кори выявили в ЗКО с начала эпидемиологического сезона, сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.

— В организованных коллективах области под медицинским наблюдением находятся 18 объектов. Из них 11 школ и семь дошкольных организаций. Проводится дополнительная массовая иммунизация, в ходе которой охвачено более 20 тысяч детей до пяти лет, — информировали в ведомстве.

  • В Уральске зарегистрировано — 334 случая,
  • в Бурлинском районе — 52,
  • в Сырымском районе — 26,
  • в Байтерекском районе — 18,
  • в Казталовском районе — 11,
  • в Акжаикском районе — 8,
  • в Теректинском районе — 7,
  • в Чингирлауском районе — 3,
  • в Каратобинском районе — 2,
  • в Таскалинском районе — 1.

Больше всего заболевших приходится на детей от года до четырёх лет — 149 случаев и взрослых — 134. Меньше всего болеют дети от 15 до 18 лет, зарегистрировано всего 46 случаев.