466 случаев кори выявили в ЗКО с начала эпидемиологического сезона, сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.
— В организованных коллективах области под медицинским наблюдением находятся 18 объектов. Из них 11 школ и семь дошкольных организаций. Проводится дополнительная массовая иммунизация, в ходе которой охвачено более 20 тысяч детей до пяти лет, — информировали в ведомстве.
- В Уральске зарегистрировано — 334 случая,
- в Бурлинском районе — 52,
- в Сырымском районе — 26,
- в Байтерекском районе — 18,
- в Казталовском районе — 11,
- в Акжаикском районе — 8,
- в Теректинском районе — 7,
- в Чингирлауском районе — 3,
- в Каратобинском районе — 2,
- в Таскалинском районе — 1.
Больше всего заболевших приходится на детей от года до четырёх лет — 149 случаев и взрослых — 134. Меньше всего болеют дети от 15 до 18 лет, зарегистрировано всего 46 случаев.