466 случаев кори выявили в ЗКО с начала эпидемиологического сезона, сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля области.

— В организованных коллективах области под медицинским наблюдением находятся 18 объектов. Из них 11 школ и семь дошкольных организаций. Проводится дополнительная массовая иммунизация, в ходе которой охвачено более 20 тысяч детей до пяти лет, — информировали в ведомстве.

В Уральске зарегистрировано — 334 случая,

в Бурлинском районе — 52,

в Сырымском районе — 26,

в Байтерекском районе — 18,

в Казталовском районе — 11,

в Акжаикском районе — 8,

в Теректинском районе — 7,

в Чингирлауском районе — 3,

в Каратобинском районе — 2,

в Таскалинском районе — 1.

Больше всего заболевших приходится на детей от года до четырёх лет — 149 случаев и взрослых — 134. Меньше всего болеют дети от 15 до 18 лет, зарегистрировано всего 46 случаев.