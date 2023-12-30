Стилисты рекомендуют встречать год дракона в эффектных нарядах, чтобы задобрить его. До начала нового года осталось совсем немного, пора корпоративов началась. Стоит уже сейчас позаботиться о своём образе.

Как встретить 2024-й в тренде и одновременно задобрить покровителя года? Эксперты считают, что красный всегда был и будет символом новогодней ночи. Фасон, ткань, фурнитура и дизайн могут быть разными. Главное — не надевать отвлекающих украшений. Золото и серебро — символ роскоши, они импонируют хозяину года.

Чёрный — это классика и самый беспроигрышный вариант. Розовый, синий и фиолетовый цвета так же вошли в топ нарядов.

В Уральске модные магазины отдают своё предпочтение велюровым платьям в пол в более спокойных тонах, за исключением огненно-красного. Эти же модели представлены в серебристых и пастельных тонах, усыпанные пайетками. Цены на данные модели начинаются от 12 500 тенге.

Также в тренде блестящие костюмы, их цена в торговых центрах начинается от 30 000 тенге. Комплект трендовая рубашка с перьями и юбка в пол можно приобрести за 26 500 тенге.

Взять наряд можно и напрокат. К примеру, нарядная двойка на корпоратив обойдётся вам в 12 000 тенге. А силуэтное платье в пол из бархатной ткани цвета изумруд — 12 500 тенге.