Легализация иностранных автомобилей началась 23 января, заявления принимали до первого июля. По информации департамента полиции ЗКО, за это время удалось поставить на учёт 22 309 автомобилей. На временный учёт поставили 4 992 машины. За сутки легализуют около 86 автомобилей.
По состоянию на 27 декабря, в регионе легализовали 21 442 иностранных автомобиля:
- 1 193 из Армении;
- 916 из Армении с жёлтыми номерами (с временной регистрацией);
- 13 817 из России;
- 8 из ОАЭ;
- 64 из Белоруссии;
- 166 из Грузии;
- 39 из Кыргызстана.
- одна из США
- 339 машин-конструкторов.
Ещё 867 машины зарегистрировали на жителей ЗКО в других регионах страны:
- 186 из Армении;
- 131 из Армении с жёлтыми номерами;
- 319 из России;
- 28 из Грузии;
- 71 из Кыргызстана;
- 19 Белоруссии;
- одно из Южной Кореи;
- одно из Литвы;
- 18 машин-конструкторов;
- 93 на временном учёте.