Легализация иностранных автомобилей началась 23 января, заявления принимали до первого июля. По информации департамента полиции ЗКО, за это время удалось поставить на учёт 22 309 автомобилей. На временный учёт поставили 4 992 машины. За сутки легализуют около 86 автомобилей.

По состоянию на 27 декабря, в регионе легализовали 21 442 иностранных автомобиля:

1 193 из Армении;

916 из Армении с жёлтыми номерами (с временной регистрацией);

13 817 из России;

8 из ОАЭ;

64 из Белоруссии;

166 из Грузии;

39 из Кыргызстана.

одна из США

339 машин-конструкторов.

Ещё 867 машины зарегистрировали на жителей ЗКО в других регионах страны: