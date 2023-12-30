Легализация иностранных автомобилей началась 23 января, заявления принимали до первого июля. По информации департамента полиции ЗКО, за это время удалось поставить на учёт 22 309 автомобилей. На временный учёт поставили 4 992 машины. За сутки легализуют около 86 автомобилей.

По состоянию на 27 декабря, в регионе легализовали 21 442 иностранных автомобиля:

  • 1 193 из Армении;
  • 916 из Армении с жёлтыми номерами (с временной регистрацией);
  • 13 817 из России;
  • 8 из ОАЭ;
  • 64 из Белоруссии;
  • 166 из Грузии;
  • 39 из Кыргызстана.
  • одна из США
  • 339 машин-конструкторов.

Ещё 867 машины зарегистрировали на жителей ЗКО в других регионах страны:

  • 186 из Армении;
  • 131 из Армении с жёлтыми номерами;
  • 319 из России;
  • 28 из Грузии;
  • 71 из Кыргызстана;
  • 19 Белоруссии;
  • одно из Южной Кореи;
  • одно из Литвы;
  • 18 машин-конструкторов;
  • 93 на временном учёте.