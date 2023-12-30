В посёлке Зачаганск сдали три девятиэтажных жилых дома. В них расселились 360 семей, сообщили в пресс-службе акимата области. Новосёлы стояли в очереди на жильё. Среди них семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, многодетные семьи, сироты и лица, оставшиеся без попечения родителей, лица с инвалидностью первой и второй групп.

Фото предоставила пресс-служба областного акимата

Поздравил горожан с этим знаменательным днём и вручил ключи от квартир аким ЗКО Нариман Турегалиев.

— Очень важны инициативы, направленные на обеспечение каждой семьи доступным жильём. В преддверии праздника вы становитесь свидетелями радостного момента. Мы будем вручать ключи от трёх новых девятиэтажных домов семьям, которые с нетерпением ждали этого дня. Это — 360 квартир. Квартиры были предоставлены через АО «Отбасы банк» льготным процентом семьям, состоящим в очереди на жильё. От всей души поздравляю наших земляков, которых получили сегодня квартиры с этим радостным днем и Новым годом, — сказал глава региона.

По информации пресс-службы акимата области, в очереди на жильё по Уральску зарегистрированы более 22 тысяч человек. За год в городе построили 14 многоквартирных домов. В новом микрорайоне Акжайык планируют строительство 25 многоэтажных домов, это около пяти тысяч квартир. На данный момент идёт строительство 11 многоэтажек.

Фото предоставила пресс-служба областного акимата.