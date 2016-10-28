Эта проблема была озвучена в ходе заседания сессии маслихата Атырауской области. Ширина новых дорог в микрорайоне Самал возмущает депутата ЖУБАНОВА. Вместо положенных в ПСД 7 метров, асфальт при его замере составляет почему-то всего 6 метров. - Это порождает аварийные ситуации, и какое право вы имеете убавлять метры. Что получается? В документах одно, а на деле совершенно другое?» -обратился депутат к заместителю руководителя управления транспорта и автомобильных дорог Кайрату НУРТАЕВУ. - По документации действительно должно быть 7 метров. Это согласно старой ПСД. Но из-за того, что вода, газ находятся впритык по краю дороги, мы сократили ширину, так как необходимо было прокладывать коммуникации. На это мы получили разрешение от ответственных лиц, - заявил НУРТАЕВ. Между тем, в городе отмечается довольно плотный поток автомобильного движения. И если общественный транспорт стоит на остановке, собирая пассажиров, то следующая за ним машина тоже вынуждена стоять, особенно при наличии встречного движения. Ширина дороги не позволяет объехать. Надо отметить, что всего в этом году из областного бюджета было выделено более 7 млр. тенге для строительства и ремонта дорог в Атырау.