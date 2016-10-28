- Мы сформировали типичный социальный психологический портрет радикала, - заявил сегодня Генпрокурор страны Жакип АСАНОВ на встрече с актюбинским активом. В регион глава надзорного ведомства приехал с рабочей поездкой для подведения итогов работы межведомственной группы. - Знаем точно, за этим образом кроется обычный бандит либо маргинал. Многие из них не разбираются в исламе, не читали или намеренно не хотят читать Коран, не желают работать, отвергают семейные ценности и институты государства, отказываются от помощи властей. Это понимание позволит нам в ближайшее время скорректировать способы противодействия им, - сказал Жакип АСАНОВ. Напомним, целый месяц в Актюбинской области работала специальная межведомственная группа из Астаны. 230 лучших экспертов из столицы, в том числе опытные теологи, психологи и имамы, встречались с местным населением, чтобы лучше понять проблемы региона. Эта поездка состоялась по поручению президента Нурсултана Назарбаева. В итоге, с 29 сентября и до сегодняшнего дня астанинские специалисты встретились и поговорили с более 145 тыс местных жителей – это почти каждый шестой актюбинец. Провели десятки семинаров по обучению сельчан бизнесу. Лучшие столичные врачи (5 профессоров, 8 доцентов 12 кандидатов медицинских наук) осмотрели около 10 тыс пациентов. Особое внимание было уделено вопросам духовенства. Так, выяснилось, что каждый шестой имам в области – малообразован. Они не прошли аттестацию. В 5 районах, в том силе «проблемых» в плане религиозных взглядов, назначили новых имамов из других регионов страны. - Теперь каждый прихожанин может узнать о сумме пожертвований, и куда они потрачены. Такого раньше нигде не было. В целом, в этом направлении предстоит огромный пласт работы. Именно от авторитета имамов много будет зависеть, - подчеркнул генпрокурор Жакип АСАНОВ. Кроме того, за этот месяц межведомственной группой были проведены учения, что делать при теракте или его угрозе. В частности, 2,5 тысячи школьников и учителей прошли специальные занятия, обучающие тому, как вести себя в таких опасных ситуациях. 49 государственных объектов проверили на систему защиты от терактов, а больше 700 учителей обучили тому, как выявлять салафитов. - На практике выявили много пробелов и барьеров в законах и подзаконных актах. Поэтому сразу же по приезду в Астану будем готовить пакет поправок в НПА и госпрограмму по борьбе с экстремизмом и терроризмом, - подытожил свое выступление глава надзорного ведомства Жакип АСАНОВ.