В управлении строительства ЗКО заявили, что дату открытия городской многопрофильной больницы еще не назначили, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Фото из архива "МГ" Как сообщили в управлении строительства ЗКО, сейчас идет согласование даты открытия с городским акиматом. Стоит отметить, что торжественное открытие больницы откладывалось уже дважды. Первая дата была назначена на конец марта, вторая - на конец лета этого года. В областном акимате обещали, что все строительные работы закончатся в конце мая и в течение последующих двух месяцев будут проводиться пусконаладочные работы, однако по неизвестным причинам открытие опять не состоялось. Напомним, строительство городской многопрофильной больницы на 300 коек в Уральске началось еще в 2012 году. Стоимость проекта 8,2 млрд тенге. Сдать больницу планировали еще в декабре прошлого года. Однако тогда из-за девальвации нацвалюты не успели закупить необходимое оборудование. В феврале нынешнего года в управлении строительства сообщили, что строительство больницы завершено на 99,9%, оборудование закуплено и больница начнет функционировать в конце марта, но торжественной сдачи объекта жители Уральска так и не дождались. Строительство городской многопрофильной больницы на 300 коек в Уральске началось еще в 2012 году. Стоимость проекта 8,2 млрд тенге. Сдать больницу планировалось еще в декабре прошлого года. Однако тогда, из-за девальвации нацвалюты не успели закупить необходимое оборудование. В феврале нынешнего года в управлении строительства сообщили, что строительство больницы завершено на 99,9%, оборудование закуплено и больница начнет функционировать в конце марта, но торжественной сдачи объекта жители Уральска так и не дождались. - На сегодняшний день строительно-монтажные работы завершены на 98%. Завершается монтаж медицинского оборудования марки Siemens, в том числе магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, рентген аппарат. Завершение всех видов работ запланировано на 31 мая текущего года, - рассказали в акимате ЗКО. К слову, далее в течение двух месяцев в новой больнице будет проводится пуско-наладочные работы и обучение персонала для дальнейшей эксплуатации медицинского оборудования.    