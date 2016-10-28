Фото с сайта misskazakhstan.kz

Фото с сайта misskazakhstan.kz

Алия МЕРГЕМБАЕВА рассказала, что сейчас идет усиленная подготовка. - Сейчас меня переполняют эмоции в преддверии конкурса. Сразу после победы на «Мисс Казахстан» я начала готовиться к «Мисс Мира-2016», чтобы достойно представить нашу страну. Это большая честь для меня представить нашу богатую казахскую культуру, рассказать о наших обычаях, красотах нашей природы. Я везу с собой сувениры, казахские украшения, на конкурсе талантов сыграю на домбре. С нетерпением жду, когда уже стартует этот грандиозный праздник красоты и мира. Сама концепция конкурса мне очень нравится. Девиз «Мисс Мира» - «Красота во имя цели». Моя будущая профессия связана с туризмом, я думаю, если люди будут больше путешествовать и узнавать культуру и традиции разных стран, мир станет добрее и на Земле не будет войн, - поделилась Алия МЕРГЕМБАЕВА. Уже прошла официальная фотосессия для конкурса, отснята визитная карточка. В видеоролике будут показаны красивейшие ландшафты и пейзажи Мангистауской области, откуда Алия родом. Официальным фотографом в этом году выступила Марета КЕЛИГОВА, которая широко известна в России, Кыргызстане, Украине и Казахстане. Наряды для финала «Мисс Мира» готовит дизайнер из Актау Гаухар АМИРОВА. Организаторы утвердили ее эскизы национального платья, а также костюм для шоу-талантов. Алия в конкурсе талантов, который ежегодно проходит на «Мисс Мира», станцует казахский национальный танец и в завершении номера сыграет на домбре. Алия МЕРГЕМБАЕВА стала «Мисс Казахстан-2015» в декабре прошлого года. Впервые за всю историю конкурса победительницей стала модель из Актау. Миллион тенге из призового фонда девушка решила направить в три детских дома: Актау, Астаны и Алматы.