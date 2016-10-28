Мужчина утонул 16 октября в реке Солянка Теректинского района ЗКО, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс службе ДЧС ЗКО, 28 октября в 12 часов дня на дне реки Солянка у села Долинное Теректинского района ЗКО, было найдено тело утонувшего рыбака. Напомним, 12 дней родные утонувшего мужчины вместе со спасателями искали тело родственника. К поискам также были подключены дайверы, которые ообследовали дно реки. Как рассказывал ранее брат погибшего, мужчина был в лодке с товарищем. Из-за ветра резиновая лодка перевернулась, и они стали тонуть. Рядом плавали еще рыбаки, которые успели спасти одного тонущего, а другой ушел под воду. Кристина КОБИНА