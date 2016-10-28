Негабаритный груз везут на месторождение в поселок Чинарево, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 2f5960a6-4444-428d-b4ef-a616b6d9f821 Из-за того, что груз не проходит по высоте под газовыми трубами, сотрудникам аварийной службы АО "КазТранГазАймак" пришлось срезать трубы на некоторых участках дороги в районе поселка Селекционный. Кроме того, в районах поселка Зачаганск, Деркул и Самал в последние семь дней происходит веерное отключение света. 88542a04-313c-4ce5-9acf-b8bddbee75a8 518cdea8-8a24-459a-9f26-b684ac0b40b8 Фото Медета МЕДРЕСОВА