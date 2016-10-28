С утра десятки водителей, которых неожиданная смена погоды застала врасплох, ринулись «переобувать» свои машины. Из-за гололеда в городе то тут, то там происходят мелкие ДТП. Крупных аварий, по данным дорожных полицейских, пока не зарегистрировано. Между тем, владельцы автомастерских в эти дни, похоже, хорошо заработают. Они даже не успевают обслуживать поток клиентов. Смена летней резины на зимнюю актюбинским автовладельцам обходится от 4 000 тенге, все зависит от размера колеса. - Не ожидал, что за ночь столько снега выпадет. Думал, на выходных заеду на шиномонтажную. Утром еле добрался, гололед страшный. Опасно на «лысых» колесах выезжать, а жене вообще запретил машину брать. На автобусе добиралась до работы, - рассказывает житель Актобе Адилет КУАНЫШЕВ. А вот коммунальщики были готовы к сюрпризам погоды, рапортуют в городском акимате. На круглосуточный режим дежурства подрядные организации перешли еще с 15 октября. Сегодня с ночи в связи со снегопадом на улицы вышло порядка 65 единиц спецтехники, в том числе тракторы-щетки, пескоразбрасыватели, самосвалы и погрузчики, автогрейдеры, рассказали в пресс-службе акима Актобе. Как сообщил заместитель руководителя ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Актобе» Жомарт БАКЫТКЕЛЬДЫ, несколько раз за ночь техника прошла по закрепленным улицам, особенно тракторы-щетки и машины по посыпке песко-соляной смеси. Ею посыпались перекрестки, мосты, там, где образовывалась наледь. С раннего утра вышло до 10 бригад с погрузчиками и самосвалами для вывоза снега и очистке прибордюрной территории. Кроме того, работники и техника 28 управляющих компаний работают по очистке от снега тротуаров. А работники ТОО «Табыс Актобе», «Отес Актобе» и ТОО «Актюбинская коммунальная компания» осуществляют очистку тротуаров от снега в скверах города. Снега много, поэтому, в течение дня количество задействованной техники будет увеличиваться, подчеркнули коммунальщики.