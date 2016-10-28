В Атырау нарушители ПДД ввязались в драку с полицейскими, гнавшимися за ними

Очевидцы успели снять и выложить видео с потасовкой между полицейскими и виновником ДТП, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". G7DpHXT3-0c На видео молодой парень пытается скрыться с места преступления, в этом ему помогает группа молодых людей, которые, как выяснилось, являются пассажирами управляемого им автомобиля. По кадрам видно, что сначала полицейские преследуют группу нарушителей порядка, в ходе чего все же успевают задержать одного из беглецов. Через некоторое время, видимо, группа молодых людей решает вернуться "за своим", и на земле оказывается один из стражей порядке. Как рассказала пресс-секретарь областного ДВД Гульназира Мухтарова, нарушителей удалось задержать быстро. - Данный инцидент произошел в ночь с 26 по 27 октября. На проспекте Азаттык произошло ДТП, после которого виновник аварии пытался скрыться с места происшествия, молодые люди, находящиеся рядом с водителем, помогали ему скрыться. Сотрудники ДПС всячески попытались задержать водителя, - прокомментировала происшествие Гульназира Мухтарова. Нарушителем оказался парень 25 лет, житель города Атырау. Следствие выяснило, что молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, более того, был лишен водительских прав на 3 года. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по двум статьям УК РК "управление транспортным средством лицом, лишенным права" и "неповиновение представителям власти". В настоящее время мерой пресечения избрана подписка о невыезде, на водителя наложен штраф. Машина была эвакуирована на автостоянку. Ерлан ОМАРОВ