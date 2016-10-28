Сегодня авторы письма, под которым подписались многочисленные корреспонденты региональных и республиканских телеканалов и печатных изданий, вручили его в руки самого господина АСАНОВА, который пребывал с рабочей поездкой в Актобе. Такую же просьбу в письменном виде представители СМИ адресовали и председателям Актюбинского облсуда и специализированного межведомственного суда области. В письме журналисты обращают внимание на то, что в специализированном суде, где и проходят заседания по громкому делу в закрытом режиме, созданы все условия для освещения судебного процесса. В частности, еще задолго до начала слушаний, работники суда выделили для прессы отдельный зал с видеотрансляцией из основного зала заседаний. Однако уже через 10 минут после начала предварительных слушаний, председательствующий судья Нурлан СУЛТАНОВ объявил, что дело о терактах будут рассматривать в закрытом режиме. Письма судьям журналисты передали через канцелярию. Как это повлияет на дальнейшее развитие дела неизвестно. Генеральный прокурор Жакип АСАНОВ пообещал журналистам внимательно ознакомиться с содержанием письма.