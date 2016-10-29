Иллюстративное фото из архива "МГ" В данный момент ямочный ремонт дорог проводится традиционным «квадратно-гнездовым способом». Он предусматривает расширение поврежденного участка до нужного квадрата, который затем заделывается при помощи битума и асфальтобетона. При применении этой технологии асфальт теряет свою температуру, качество сцепления заплатки становится слабым, что крайне негативно влияет на надежность нового дорожного полотна. Одно из местных предприятий получило грант на приобретение необходимого оборудования по программе "Дорожная карта бизнеса - 2020", которое позволит ремонтировать дороги круглый год. - Сейчас погода сырая, невозможно укладывать асфальт традиционным способом, поскольку он холодный, а сама асфальтобетонная смесь горячая. Необходимо применение инфракрасного излучения. Технология такая: разогревается небольшая площадь, примерно два квадратных метра и на разогретую пластичную массу в рециклере одновременно подается старый асфальт, и получается однородная масса, это все укладывается, - рассказалОдин из основных плюсов этой технологии – всесезонность ее применени. Проект получил поддержку фонда развития предпринимательства «Даму». На закуп оборудования было выделено 2 млн 700 тысяч тенге. Сейчас компания, получившая грант на приобретение оборудования для дорожного ремонта, ищет возможность его промышленного применения. Уже подписан меморандум о сотрудничестве с городским отделом ЖКХ. Всего с начала действия программы «ДКБ-2020» 60 предпринимателям было выделено 130 млн тенге. - В этом году из республиканского бюджета выделено 18 млн тенге. Участвовали более 70 человек, из них 15 получили гранты, - рассказал