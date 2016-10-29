Об этом было сказано на сессии областного маслихата, на которой депутаты утверждали кому и сколько денег отдать на дополнительные расходы. По прогнозам управления экономики и бюджетного планирования бюджет области будет полнее запланированного на миллиард тенге. А тут ещё и подарок от республиканского бюджета – в октябре в область поступили денежные вливания на 2,8 миллиарда тенге. Что-то пошло на покрытие госпрограмм, что-то на другие нужды, в итоге «бесхозными» остались 1 миллиард 367 миллионов тенге. Вот именно их-то и нужно было распределить. Львиную долю, а это чуть больше 331 миллион тенге, направили на софинансирование ремонта 139 проектов – объекты ЖКХ, благоустройства в сельских населённых пунктах. Неплохую денежную прибавку получило управление сельского хозяйства – около 226 миллионов тенге. 173 миллиона из этих денег должны направить на дополнительный закуп товаров в стабилизационный фонд, который создан для регулирования цен на социально-значимые продукты питания. - Недавно у нас был рейд, так вот из 33 наименований социально-значимых продуктов на 13 из них мы зафиксировали превышение стоимости. Получается, мы выделяем бюджетные деньги для того, чтобы население могло купить продукты дешевле, а по факту обеспечить контроль за ценами не можем! – посетовала секретарь актюбинского областного маслихата и посоветовала строже следить за этим. Досталось немного средств и сфере здравоохранения. - В области есть люди, которые больны редкими или сложными видами заболеваний. К нам поступили заявки на приобретение лекарств на 500 миллионов тенге. Их мы смогли удовлетворить лишь частично – выделили 15,7 миллиона тенге, - отчиталась перед депутатами главный экономист области Рузия Айдашева. Запланировали расходы на проведение республиканского айтыса акынов в Актобе – 10 миллионов, ещё почти 18,9 миллиона пойдут на организацию курсов казахского языка. На организацию культурно-досуговых мероприятий к 25-летию независимости страны выделено 16 миллионов тенге. Такое перераспределение денежных средств устроило всех народных избранников.