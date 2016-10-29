Об этом заявил заместитель руководителя областного управления строительства Нуржан МУРЗАБОЛАТОВ, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

- Этот вопрос неоднократно обсуждался. Варианты, которые рассматривались ранее, не соответствовали некоторым требованиям. А на сегодня у нас уже готова проектно-сметная документация для новых проектов, - заявил Нуржан МУРЗАБОЛАТОВ.

Надо отметить, что существующий мусорный полигон был открыт 38 лет назад, он не соответствует никаким экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям. Общий объём мусора, накопленный атыраусцами на полигоне, составляет порядка двух миллионов тонн.

Также Нуржан МУРЗАБОЛАТОВ озвучил, что в нынешнем году из госбюджета выделено 9,7 млрд тенге на строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в населенных пунктах области. Это водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и теплоснабжение микрорайонов Береке, Атырау, поселков Таскала, Кокарна, Водниково-3 города Атырау, села Миялы Кызылкогинского района и села Ганюшкино Курмангазинского района, на электроснабжение и водоснабжение поселка Жана Каратон, электроснабжение микрорайона Болашак города Кульсары, Еркинкала, Жанаталап, Кокарна, Талгайран, поселка Водниково-2 города Атырау, поселка Макат, микрорайона Болашак города Кульсары, поселка Жумыскер, Каиршахтинского, Еркинкалинского, Аксайского, Кенузекского сельских округов, микрорайонов Сарыкамыс-2, Самал города Атырау.

- Также

до конца года будет завершено строительство большого теннисного корта в городе Атырау и двух ФОКов - в селах Акжар и Атырау города Атырау, - сообщил Нуржан МУРЗАБУЛОТОВ.