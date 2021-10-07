С восьмого по десятое октября ночью и утром в горах под Алматы ожидается туман, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».Фото с сайта pixabay.com
В ДЧС города предупредили о непогоде в горах - объявлено штормовое предупреждение, жителям служба 112 разослала SMS.
Туристам, отправляющимся в горы даже на один день, спасатели рекомендует внимательно изучить меры безопасного поведения в горах:
- Серьёзно отнестись к выбору удобной одежды и обуви.
- Возьмите с собой тёплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, GPS-навигатор, фонарик и средства для разжигания костра.
- Перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий.
- Не следует совершать переходы в туман или тёмное время суток.
- Опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки.
- Передвигаться нужно только группой, не допуская её разделения.
- При сильном дожде или граде остановиться в укрытом месте и переждать непогоду.