В «Алматы Су» проверили качество воды после жалоб жителей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Фото: kris_p_brothers_bazaranet/Instagram

Видео с плавающими в воде червями опубликовал Instagram-паблик kris_p_brothers_bazaranet. В описании говорится, что грязная вода шла из кранов жителей микрорайона Таужолы в Наурызбайском районе.

View this post on Instagram

- Такое ощущение, как будто с речки (Каргалы - прим. автора) воду черпают напрямую в обход очистных установок. Уже устали от грязной воды или вообще от отсутствия воды в Таужолы. Весь Наурызбайский район страдает от проблемы с водой, - сетуют жители.

В пресс-службе «Алматы су» сообщили, что примесей, биологических элементов и их следов в воде не обнаружили.

- Приняв во внимание распространённую в соцсети информацию, специалистами предприятия взяты пробы воды в нескольких домах указанного жилмассива. Результаты анализа собранных проб воды и обследование системы водоснабжения микрорайона Таужолы в зоне ответственности ГКП «Алматы су» свидетельствуют, что каких-либо отклонений от утверждённых норм и правил по услуге холодного водоснабжения нет, - сообщили в компании.

В «Алматы Су» добавили, что в этом микрорайоне кроме городской системы водоснабжения жители пользуются водопроводными сетями садоводческих обществ и частных сетей водоснабжения. Им рекомендовали обратиться в управление энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.