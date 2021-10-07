Женщину ранее уже лишали родительских прав и забирали четырёх детей, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта Pixabay

На жительницу микрорайона Саялы пожаловались подписчики паблика .

- Они всё время пьют, шумят, дерутся, кричат нецензурно выражаются. У них всегда посиделки в компаниях. Мы часто обращаемся в полицию, на что они приезжают, конечно им не открывают дверь, и они уходят. И всё может продолжаться до утра, - сетуют соседи.

По их словам, у женщины ранее детей уже забирали органы опеки. Недавно она вновь родила - самостоятельно, нигде не вставая на учёт. На видно, что квартира сильно захламлена. В углу на кроватке истошно плачет младенец. Но маме дела до него нет, она разговаривает с кем-то по телефону и её никак не смущает, что в этот момент кто-то зашёл в жилище и снимает происходящее.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что в квартире проживает женщина 1993 года рождения с новорождённым. Комиссия под председательством заместителя акима Алатауского района прибыла по адресу.

- Гражданка дверь не открывала, пришлось вызывать службу спасения 109 и взламывать дверь. Сегодня органами опеки новорождённый ребёнок бригадой скорой помощи доставлен в детскую городскую больницу №2. Готовятся материалы в суд для лишения родительских прав, - рассказали в ведомстве.

Как оказалось, ранее у неё были отобраны четверо несовершеннолетних детей 2015, 2018, 2019 и 2020 годов рождения в связи с лишением родительских прав. В сентябре 2020 года женщину взяли на учёт как «родителя, не исполняющего свои обязанности по воспитанию, обучению и содержанию несовершеннолетних детей, а также отрицательно влияющих на их поведение».

