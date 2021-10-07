- Стражи порядка задержали на месте 46-летнего мужчину, который ранил ножом в грудную клетку 37-летнего мужчину. Пострадавший был доставлен в травмпункт Областной многопрофильной больницы. Сейчас в отношении задержанного начато досудебное расследование по части 1 статьи 106 "Нанесение телесных повреждений, – сообщил официальный представитель департамента полиции ЗКО Болатбек Бельгибеков.

Скриншот с видео В одном из кафе, расположенном в микрорайоне Кунаева, возникла ссора между двумя посетителями. Для продолжения конфликта они вышли на улицу., сотрудники заведения сразу же вызвали полицию.К слову, на предоставленном ДП видео видно, что в драке участвуют более двух человек.

v1B-xbCAt9o

