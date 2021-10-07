Публичные слушания по этому вопросу назначены на 29 октября, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске просят повысить тариф на тепло на 30% Иллюстративное фото из архива "МГ" Сейчас на тепло и подогрев воды действуют цены, утверждённые в 2016 году, а именно в 3 995,73 тенге за 1Гкал (цена указана с НДС - прим. автора).  В апреле этого года АО "Жайыктеплоэнерго" уже просило повысить тариф на тепло на 30%, однако в июне руководство предприятия отозвало заявку. Сегодня, седьмого октября, заместитель руководителя департамента комитета по регулированию естественных монополий по ЗКО Гульжаз Казбекова рассказала, что АО "Жайыктеплоэнерго" вновь подало заявку на утверждение нового тарифа на тепловую энергию, который будет действовать до 2026 года.
– Субъект естественных монополий АО "Жайыктеплоэнерго" просит повысить тариф на 33%. При действующем тарифе для населения в 3 995,73 тенге за 1 Гкал они просят утвердить им тариф в размере 5 315,01 тенге. Но заявка сейчас на рассмотрении, и говорить о повышении тарифа в таком размере рано,  - рассказала Гульжаз Казбекова.
Публичные слушания назначены на 29 октября в 15:00. Окончательное решение будет принято 29 ноября. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.