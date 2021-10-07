В этом году вновь подскочили цены на овощи. Ещё весной власти обещали, что после сбора нового местного урожая цена на картофель значительно понизится. Сейчас мы видим, что цены на овощи снизились, но до прошлогодних им ещё далеко. На рынках вовсю продают местный урожай, картофель по 180-200 тенге за килограмм, а морковь - по 190-200 тенге за килограмм. Однако его также ввозят и из других стран, где без таможенных платежей цена на картофель варьируется от 75 до 86 тенге за килограмм, на морковь - от 70 до 79 тенге за килограмм.
Местные жители жалуются на подорожание многих продуктов питания. Даже тем, кто имеет средний заработок, приходится экономить, так как цены "кусаются".
- Если раньше мы экономили на дорогом мясе, то сейчас нам приходится даже ограничивать себя в овощах. Почему в области собирают местный урожай, а он с каждым годом становится всё дороже и дороже? Как жить семьям, у которых по 5-6 детей в семье? И где им заработать такие деньги, чтобы полноценно питаться? Ведь многих во время пандемии сократили, а на временных подработках много денег не платят, - высказалась жительница Уральска Айгуль.
Действительно, если весной после резкого скачка цен на овощи власти объясняли это дефицитом и невозможностью сохранить овощи на местных хранилищах, то сейчас в период сбора урожая цены на картофель и морковь опустились до уровня "зимних". Осенью прошлого года килограмм картофеля можно было приобрести по цене до 100 тенге, то сейчас килограмм Галы обойдется в сумму не меньше 180 тенге за килограмм, а то и больше.
- Овощи местные, но дорогие. Нам её привозят по такой цене. Кто говорит, что урожай невысокий, кто - что всё дорожает и овощи тоже. Но должно же быть адекватное объяснение. Если бы подорожала вода, которой они поливали или подорожало топливо (оно подорожало, но после сбора урожая). Но нет, у нас просто ставят цены какие хотят и всё, хочешь бери, не хочешь - не бери, - сетуют сами продавцы.
Межу тем на рынках немало и ввозимой продукции, тех же овощей и фруктов. Цены на "импорт" мало чем отличается от местных.
Корреспонденты "МГ" направили запрос в департамент государственных доходов ЗКО и выяснили, какие продукты питания и овощи чаще всего завозят в область.
Кефир, масло, макароны
По информации департамента государственных доходов ЗКО, на территорию области из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан и Армения) импортируются чаще всего мука, растительное масло, молоко, кефир, творог, сыр, макароны, капуста, картофель, сахар.
Из ответа на запрос следует, что только в этом году в ЗКО было импортировано 540 тонн муки из России на сумму 77 миллионов тенге. Практически на такую же сумму завезли кефир из России и Беларуси. Но больше всего из этого списка было ввезено картофеля, более девяти тысяч тонн на сумму 379 миллионов тенге. Растительное масло из РФ было ввезено на 560 миллионов тенге. Несмотря на то, что в области есть цеха по производству макарон, их также завозят из России и в этом году было ввезено более 100 тонн.
Картошка из Ирана, морковь из Украины
Наиболее часто в этом году в ЗКО из стран ЕАЭС ввозятся следующие виды овощей:
- лук - 151 тонна на 9 миллионов тенге;
- свекла - около 124 тонн на 5 миллионов тенге;
- морковь - 354 тонны на 18,7 миллионов тенге;
- огурцы - 52 тонны на 5, 8 миллионов тенге.
Все эти овощи завезены из РФ.
Кроме того, в ДГД ЗКО отметили, что овощи в область привозят не только из стан ЕАЭС, но и из стран дальнего зарубежья. К примеру, новый урожай картофеля был завезен из Ирана и Грузии. Урожай лука этого года из Таджикистана, а морковь из Украины.
Между тем товары, которые импортируются в ЗКО, облагаются налогом. НДС на импортируемые товары из третьих стран применяется по ставке, действующей на дату таможенного оформления. Сейчас она составляет 12%. В базу для исчисления НДС на импорт включаются взимаемая таможенная пошлина.
А морковь-то дешевая
Средняя цена ввозимой из других стран моркови варьируется от 70 до 79 тенге за килограмм, на картофель цена начинается от 75 тенге и до 86 тенге, свекла ввозится по 79-84 тенге, капуста по 63-76 тенге (стоимость указана до начисления налогов)
. И вот на уральских прилавках цены импортных овощей выравниваются с ценами на местные продукты.
Своей хватает, но все равно ввозим?
Как утверждают в управлении сельского хозяйства ЗКО, область на 100% обеспечивает себя местным урожаем картофеля. Однако уже с зимы на рынках продают ввезённые овощи из других стран по очень высоким ценам. К примеру, прошедшей весной картофель стоил
по 330 тенге за килограмм, а морковь по 450 тенге.
К слову, предприниматели, которые выращивают и реализуют овощи, говорят, что им просто не выгодно хранить овощи до весны, потому что при хранении тратится очень много электроэнергии и продукция всё равно начинает портиться. То есть они несут большие затраты. Овощеводы признаются, им проще всего сразу распродать весь урожай с полей.
Тем не менее в управлении сельского хозяйства ЗКО утверждают, что в области продолжается строительство новых овощехранилищ.
Что привозят из Уганды и Кот-д’Ивуара?
Как стало известно, на своих прилавках уральцы могут найти не только иранскую картошку и украинскую морковь, но и продукты из стран, о которых слышали только на уроке географии. Например, Уганда или Мозамбик. Из США везут в область куриные окорочка, горький и очищенный миндаль, фисташки. Из Соединённого королевства - шоколад и икру сельди. Из Перу - бразильские орехи. Из Кот-д’Ивуара и Мозамбика -
орехи кешью. Из Уганды - чёрный африканский чай. Из Южной Африки - сушёные финики. Из Гватемалы - немолотый, недробленый и зеленый кардамон.
Яблоки на 1,5 миллиарда тенге
Кроме высоких цен на овощи, уральцы жалуются и на дорогие фрукты. И мы не говорим о каких-то заморских авокадо или маракуйя, а о самых обычных яблоках, цена на которые с прошлого года не опускается ниже 300 тенге за кило. На уральских прилавках торгуют преимущественно товаром из Польши и Молдовы, и немножко "почти местными саратовскими яблоками". В промышленных масштабах область не выращивает яблоки и поэтому мы запросили у ДГД ЗКО информацию, откуда ввозится этот фрукт.
Итак, лидирует по импорту Польша, в этом году в ЗКО было ввезено яблок, внимание, на 1,5 миллиарда тенге! Из Молдовы - на 74 миллиона тенге, из России - на 32 миллиона тенге. На 6 миллионов тенге завезли из Турции, на 12 миллионов тенге - из Ирана и на 2 миллиона тенге - из Грузии.
Между тем некоторые дальнобойщики рассказывают, что яблоки привозят из Польши с Казахстан, здесь меняют пломбу, после чего фрукт под видом казахстанских отправляют в соседнюю Россию, где с 2014 года действует продовольственное эмбарго. Возможно этим и объясняется большой объём импорта яблок в регион.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.