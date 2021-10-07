Фотография "убийцы" и мёртвых животных распространились в социальной сети. Как выяснилось, женщину обвиняют в живодерстве не в первый раз, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Соцработника из ЗКО обвинили в жестоком убийстве собак В Instagram-паблике zhaloby_uralsk.official была опубликована фотография убитой собаки, а вместе с тем и фото женщины, якобы убившей животное. Также размещено аудиосообщение, где женский голос говорит: "Это я его так сделала, вот я могу, когда хочу. Мало в тот раз два, теперь третий. Да ещё там дофига бегают. Как мне хорошо стало на душе, ещё прям хочу убивать". Во втором сообщении этот же голос говорит: "Меня напугали, что статья грозит. Я сказала, быстрее сяду, быстрее выйду". В адрес убийцы тут же посыпались нелестные комментарии. Многие считают, что она психически нездорова.
- Бедные животные. Таких нелюдей сажать надо, - написала одна из пользователей. -  Ужас, себя бы лучше прибила. Собака же не виновата, что её выкинули. Если их не трогать, то и они не тронут, - прокомментировала другая подписчица.
Между тем стало известно, что это не фейк. В селе Теректинского района проживает женщина, которую подозревают в живодёрстве и убийстве четвероногих. - Сообщение зарегистрировано в КУИ отдела полиции Теректинского района. В ходе первоначального сбора материала факт о жестоком обращении с животными подтвердился, в настоящее время возбуждено уголовное производство по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными". Согласно статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы или ограничения свободы. Опять же, это прерогатива суда. Суд при приговоре будет непременно учитывать отягчающие и смягчающие обстоятельства, - пояснили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. В ведомстве дополнили, что в ходе расследования установлено, что женщина не состоит на учёте в психиатрической больнице и лечение там никогда не проходила. Она работает социальным работником, семья числится вполне благополучной.  