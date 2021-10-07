Вакцинация будет добровольной, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото с сайта Pixabay

Глава управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев в ходе брифинга в СЦК сообщил, что Pfizer планируют поставить после 20 октября. Предварительно речь идёт от 130-160 тысячах доз. Главный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин добавил, что при поставке Pfizer могут привить 306 тысяч школьников и студентов.

Нариман Табынбаев подчеркнул, что вакцинация будет добровольной.

- Мы все знаем, что вакцинация и особенно детей - это щепетильный вопрос. Это будет решаться добровольно с разрешения родителей. В возрастной контингент от 12 до 17 лет попадают не только школьники, но и часть студентов первого курса, которым не исполнилось 18 лет. Списки мы сейчас не готовим, и эти слухи я считаю неправдоподобными. Когда мы начнём разъяснительную работу и родители добровольно дадут согласие, тогда мы будем видеть, сколько у нас желающих детей получить вакцину, - пояснил глава УОЗ.

Заместитель акима Алматы также прокомментировал вопрос вакцинации детей.

- В отношении детей наша позиция предельно ясная и чёткая. Вакцинация детей будет добровольная с согласия родителей. Вместе с тем, когда мы будем делать заявки на Pfizer, нам нужна оценка возможного потенциального контингента, чтобы нам вакцины хватило. Такие расчёты по линии горСЭС проводятся, - сказал Ержан Бабакумаров.

Главный санврач отметил, что заболеваемости школьников уделяется приоритетное внимание, так как дети являются гиперраспространителями инфекции. С начала учебного года из 278 тысяч учащихся офлайн COVID-19 заразились 1 287 человек. Тем временем среди обучающихся онлайн инфицировались 1 039 человек.