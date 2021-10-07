Врачей и медсестёр, причастных в правонарушению, уволили, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

О фактах продажи паспортов вакцинации рассказал глава управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев в ходе брифинга в СЦК.

- К сожалению, факты были. Это касается первой стадии, когда мы начинали кампанию массовой вакцинации, и было какое-то недопонимание определённой части города. В трёх поликлиниках у нас выявлены факты. Общее количество – около 16 случаев. Сейчас следственные органы этим занимаются. Это поликлиники - №21, №4 и №16, - сказал Табынбаев.

Все случаи, по его словам, выявили медицинские работники и передали в полицию. Сейчас по всем фактам ведётся следствием. В горздраве же уверяют, что усилили разъяснительную работу, увеличили количество камер и работу наблюдателей.

- Нам пришлось уволить двух руководителей поликлиник, шесть врачей и медсестёр, которые непосредственно имели факты нарушений, - добавил главный врач города.

