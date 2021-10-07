В медицинском центре используются инновационные технологии и самые лучшие методы лечения и коррекции зрения. Навсегда избавиться от надоевших очков и линз вам помогут врачи-офтальмологи многопрофильной клиники “UniservMedicalCenter”. По словам заведующей офтальмологическим отделением Асели Муканбеткалиевой, в клинике используется новейшее оборудование европейских производителей.– В нашей клинике проводятся все виды операций, начиная от небольших амбулаторных операций и заканчивая катарактой, глаукомой, в том числе эксимерлазерная коррекция зрения. Данная методика в ЗКО используется только нашими специалистами. Процедура эта на сегодняшний день считается наиболее точной, безопасной и предсказуемой, она вызывает большую степень доверия у людей при любой степени рефракции, то есть независимо от того, «минус» у человека или «плюс». Операция проходит быстро, безболезненно, реабилитационный период проходит без осложнений и позволяет пациенту сразу после операции снять очки, работать и жить полноценной жизнью. В работе используем суперсовременное оборудование мировых производителей, таких как Япония, США, Германия, Франция. Наша клиника оснащена по последнему слову техники. Все самое современное оборудование в области офтальмологии используют врачи нашего центра. Эксимерлазерный аппарат, который у нас есть, считается самым быстрым аппаратом в мире, и он позволяет провести операцию за 5-6 секунд.Офтальмологические услуги оказывают шесть врачей высшей и первой категории, которые регулярно проходят курсы повышения квалификации и имеют за спиной многолетний опыт работы. За полгода работы в Уральске в клинике было проведено более 200 успешных операций по коррекции зрения. Приём пациентов производится с 08:00 до 20.00 с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 в субботу. Наш адрес: г. Уральск, ул. Шолохова, 36,"Uniserv MedicalCenter", ост."Айгуль", проезд маршрутами 6, 37, 45. Запись по телефонам: 9З 33 39; +7777075 3339, +77718800202, +77718802020. Лицензия №01681DL от 30.11.2018г. выдана Управлением здравоохранения ЗКО Новости Компаний Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.