Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров в ходе брифинга в СЦК сообщил, что в мегаполисе работает специализированная мониторинговая группа по проверке общественного транспорта, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Правда журналисты отметили, что проблему это не решает. Автобусы ездят переполненными, о чём свидетельствуют регулярно публикуемые видео в социальных сетях. Масочный режим также соблюдают далеко не все пассажиры общественного транспорта.

Ержан Бабакумаров признал, что действительно проблемы есть, потому что «город огромный и маршрутов очень много».

- Мы работает с управлением городской мобильности для того, чтобы наибольшее переполненные (маршруты - прим. автора) отработать по увеличению количества (подвижного состава - прим. автора) и сокращению между ними тайминга по времени. Работа проводится. Конечно, она не одномоментная и покрыть сразу весь город не можем. Замечание принимается, будем ещё отрабатывать, - заверил замакима южной столицы.

Стоит отметить, что только вчера, шестого октября, из-за снегопада утром наблюдались сбои в интервале движения общественного транспорта.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.