В министерстве труда рассказали о том, какие изменения и дополнения вносят в концепцию модернизации пенсионной системы Казахстана до 2030 года, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

В ведомстве напомнили, что предложения выработала созданная в 2019 году рабочая группа. Концепцией предусмотрен переход от базовой пенсионной выплаты к минимальной гарантированной пенсии с 2028 года.

По словам директора департамента политики социального страхования, базового социального и пенсионного обеспечения Виктории Шегай, прорабатывается механизм назначения минимальной гарантированной пенсии, предусматривающий:

минимальный размер предлагается увеличить с 54% до 70% от прожиточного минимума;

минимальный стаж участия уменьшить с 10 до 5 лет;

убрать максимальное ограничение размера пенсии (в настоящее время максимальное ограничение составляет 1 ПМ при стаже 33 лет и выше).

Переход к минимальной гарантированной пенсии должен обеспечить повышение уровня пенсионного обеспечения, единый подход ко всем гражданам, совершенствование системы минимальных гарантий, стимулирование формализации трудовых отношений и занятости граждан предпенсионного и пенсионного возраста.

- При этом в Концепции предполагается предоставление права «отложенного выхода» на пенсию для лиц, достигших пенсионного возраста. Это позволит в будущем получать минимальную гарантированную пенсию в большем размере, так как трудовые периоды после достижения пенсионного возраста будут учитываться при определении её размера, - пояснила Шегай.

Также планируется введение 5% обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР) с 2023 года. То есть работодатели за счёт своих средств будут перечислять в пользу своих работников обязательные 5% пенсионных взносов от доходов работника.

Президент одобрил подход по изменению цели ОПВР, а также по внедрению индивидуальных целевых счетов в Едином накопительном пенсионном фонде с последующим их пополнением (по выбору вкладчика) частью пенсионных накоплений, сформированных за счёт обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и ОПВР с предоставлением права использования их на социальные нужды.

В рамках Налогового кодекса РК для снижения нагрузки на работодателей представлены послабления в части отнесения на вычеты вводимых ОПВР.

- В рамках поправок в Концепцию также рассматривается вопрос использования отдельных коэффициентов смертности в отношении работников, занятых на работах с вредными условиями труда, которые планируются применять при расчёте стоимости пожизненного пенсионного аннуитета. Это нововведение сделает более доступной возможность оформления пенсионного аннуитета для граждан, работающих во вредных условиях труда, – добавила Виктория Шегай.

Также продолжат работу по совершенствованию параметров и условий досрочного изъятия пенсионных накоплений.

