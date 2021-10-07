Убийство произошло в ходе пьяной ссоры, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области рассказали, что сообщение об обнаружении трупа с признаками насильственной смерти поступило им третьего октября. Погибшим оказался сорокалетний житель села Бастобе. Следом задержали и подозреваемого в его убийстве - 41-летнего жителя этого же села.

- Задержанный сообщил, что вечером убил знакомого рукояткой топора в своём доме во пьяной ссоры. Тело сначала спрятал в подвале, а в три часа ночи вывез на велосипеде к старому заброшенному зданию и оставил в безлюдном месте, - сообщили в полиции.

Мужчина водворён в изолятор временного содержания, ведётся следствие.

