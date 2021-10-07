- 49-летний мужчина нанес телесные повреждения 47-летнему коллеге, а после второй попал в реанимацию центральной больницы Бурлинского района. От полученных травм он скончался не приходя в сознание, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Инцидент произошёл в Аксае. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, двое мужчин-коллег временно проживали на съёмной квартире. Между ними произошел конфликт, а после завязалась драка.Досудебное расследование ведется по части 3 статьи 106 УК РК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".