В Уральске синоптики прогнозируют днём переменную облачность. В дневное время температура воздуха составит +12..+14, ночью похолодает до 0..-2. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

В Атырау - солнечно. Днём ожидается +12..+14 градусов, ночью - 0..-2 градусов. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.

В Актобе - солнечно. Днём воздух прогреется до +12..+14 градусов. Ночью похолодает до 0..-2 градусов. Ветер северо-восточный до 8 метров в секунду.

В Актау будет ясная погода. Днём столбики термометра покажут +13..+15 градусов, ночью опустятся до +6..+8 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.

Лишь на востоке и в горных районах юга и юго-востока страны пройдут осадки в виде дождя и снега. На юге и юго-востоке усилится ветер, на юге с пыльной бурей, на юге и юго-востоке, северо-западе и в центре республики ночью и утром ожидается туман.

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.