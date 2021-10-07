Сухая чистка ковровых изделий

Фото с сайта pexels.com Из-за структуры изделия на коврах собирается много пыли и шерсти домашних питомцев. Ворсинки то и дело притягивают их. И от того, что он находится на полу, на нём всегда появляются пятна и следы грязи. Всё это не просто очистить. Такой ковёр небезопасен для здоровья человека. Есть два варианта решить эту проблему: либо очистить ковер, либо его выбросить. Но очистить ковёр в химчистке не дешевое удовольствие и требует дополнительных затрат из семейного бюджета. Мы вам расскажем про «сухой» способ очистки ковра, который сэкономит не только ваши деньги, но и время.Для чистки вам понадобится соль и пищевая сода в равных пропорциях. Сколько понадобится чистящей смеси, зависит от размера изделия. Хорошенько перемешайте эти два компонента. Затем распределите по поверхности ковра и вотрите его в ворс с помощью щетки. Оставьте на полчаса. В это время не желательно ходить по нему. А после хорошенько пропылесосьте, чтобы на нем не осталось остатка смеси. Если изделие очень грязное, то вам придётся ещё раз повторить процедуру чистки. Таким способом можно избавить ковер от неопрятных запахов и ароматов. Соль и сода деликатны и не нанесут вреда изделию.Фото с сайта pexels.com