Картофель – 1 килограмм

Соль – 1-1,5 чайной ложки

Подсолнечное масло – 80 мл

Зелень – по вкусу

Жареная картошка – привычное нам всем с детства блюдо. Оно славится тем, что его можно приготовить быстро и без особых усилий. Жареную картошку можно употреблять как самостоятельное блюдо, так и в качестве гарнира к различным мясным и рыбным блюдам и блюдам из птицы. Но по-настоящему вкусная картошка получается далеко не у всех. Мы расскажем вам о секретах приготовления этого блюда, обязательно сохраните этот действительно стоящий рецепт. Для приготовления блюда нам понадобятся следующие ингредиенты:Для начала очищаем картофель и тщательно промываем, нарезаем на удобные для вас части. Кто-то любит дольками, кто-то соломкой, а кто-то брусочками, это не принципиально. Далее выкладываем картошку на бумажное полотенце для того, чтобы избавить его от лишней влаги. После чего овощи хорошенько нужно посолить. Жарить картошку лучше на сковороде с толстым дном, отлично подойдет чугунная посуда. На максимально раскаленное масло выкладываем картошку, накрываем крышкой и готовим на слабом огне в течение 15 минут. Далее снимаем крышку, ставим на максимальный огонь. Ждем пока низ покроется корочкой, перемешиваем картошку и снова ждём корочку. Готовое блюдо посыпаем зеленью и подаем к столу. Приятного аппетита.