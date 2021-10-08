Массовая потасовка закончилась убийством в посёлке Бесагаш, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

Иллюстративное фото из архива "МГ"

Сообщение в полицию о раненном мужчине поступило в ночь на первое октября. Стражи порядка установили, что конфликт двух групп произошёл близ ресторана. После выстрела участники потасовки скрылись, а раненный 25-летний мужчина скончался в больнице.

По горячим следам правоохранители задержали подозреваемого в убийстве - им оказался близкий друг погибшего.

- Он признался в убийстве и пояснил, что когда он решил произвести выстрел из ружья в одного из участников разборок, его друг хотел помешать и схватился за ствол. В последствии чего и получил ранения, от которых скончался в больнице. Все участники конфликта покинули место происшествия и скрылись. Проезжающий мимо водитель доставил раненного в больницу. Он сопроводил друга до лечебного учреждения, после чего, боясь ответственности, и спрятался, - рассказали в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

По словам мужчины, ружье 12-ого калибра за неделю до событий он нашёл в кукурузном поле. После выстрела подозреваемый его выбросил в речку. Мужчина взят под стражу на период досудебного расследования.

