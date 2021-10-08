Теперь в Бурлинской районной больнице есть такие специалисты, как уролог, травматолог-ортопед, отоларинголог и реабилитолог. Также пришли работать шесть врачей общей практики, акушер-гинеколог и 11 медсестёр и фельдшеров. Молодых врачей пригласили на встречу с руководством Бурлинского района и ветеранами медицины, где в их адрес прозвучали пожелания и напутствия от акима района Миржана Сатканова, руководства районной больницы и ветеранов труда. Стоит отметить, что молодые специалисты родом из Алматинской, Туркестанской, Жамбылской и Западно-Казахстанской областей, окончившие резидентуры и интернатуры в 2021 году. Медсёстры и фельдшеры – уроженцы ЗКО, окончившие в этом году медколледжи. Врачи и медперсонал распределены в больницы Аксая и сёл Бурлин и Пугачево. Все новоприбывшие обеспечены жильем – квартирами и общежитием. Между тем, как сообщили в пресс-службе Бурлинской районной больницы, районное здравоохранение нуждается в эндокринологе, офтальмологе, психиатре/наркологе, кардиологе, детском хирурге и детском невропатологе. Также необходимо пополнить штат врачей общей практики на 10 человек. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.