Тогда всех пострадавших, кроме четырёхлетнего ребёнка, после осмотра врачей и оказания необходимой помощи направили на амбулаторное наблюдение, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". ДТП на трассе Уральск - Атырау: двое погибли, четверо пострадали Лобовое столкновение Hyundai Sonata и ВАЗ-2110 произошло 16 декабря в 17:35 на трассе Уральск - Атырау, недалеко от посёлка Бударино Акжайыкского района. В результате аварии скончались два человека. Остальных пострадавших в ДТП доставили в больницу. В пресс-службе облздрава отметили, что ребёнок до сих пор находится в больнице. - Ему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб височно-теменной области, закрытый перелом ключицы справа. Состояние стабильное, без ухудшений, - пояснили медики. Врачи делают всё возможное, чтобы маленький пациент пошёл на поправку.